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THY’de Olağan Genel Kurul sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

Türk Hava Yollarının (THY) Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet İlker Aycı, yapılan oylama sonucunda yeniden THY Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.Türk Hava Yolları’nın Olağan Genel Kurulu, şirketin Yeşilköy’de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Türk Hava Yollarının (THY) Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet İlker Aycı, yapılan oylama sonucunda yeniden THY Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Türk Hava Yolları’nın Olağan Genel Kurulu, şirketin Yeşilköy’de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet İlker Aycı, yapılan oylama sonucunda THY’nin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, yapılan oylama sonucu yeniden göreve getirildi. Genel Kurulun sonucu Türk Hava Yolları tarafından akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna(KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.
KAP’a yapılan açıklamada, THY Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet İlker Aycı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise Bilal Ekşi, Mehmet Muzaffer Akpınar, Ogün ŞANLIER, Orhan Birdal, Fatmanur Altun, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut isimlerinin seçildiği belirtildi.

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