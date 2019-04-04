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THY'de taşınma için yoğun mesai

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Büyük taşınmaya adım adım hazırlandık. Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık" - "29 Ekim 2018'den beri İstanbul Havalimanı'mızı arkadaşlarımız 3 bin 272 uçuş ve 415 bin yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ekip olarak taşınma için 37 hazırlık toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük taşınmaya adım adım hazırlandık. Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık. 29 Ekim 2018'den beri İstanbul Havalimanı'mızı arkadaşlarımız 3 bin 272 uçuş ve 415 bin yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler. Emeklerinize sağlık. Büyük taşınmaya ekip olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

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istanbul havalimanı

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