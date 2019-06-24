THY'den 737 MAX açıklaması 

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dâhilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

