THY'den 737 MAX'ı hangara çekme kararı

Türk Hava Yolları, son beş ayda iki kere kaza yapmasının ardından uçuş emniyet tartışmalarına neden olan Boeing 737 MAX tipi uçakların geçici olarak seferlerinden çektiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uçuş emniyetinin birinci öncelik olduğunu belirterek, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir" diye yazdı.

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) tarafından daha önce yapılan açıklamada Türk sivil havacılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, 737 MAX ile ilgili acil karar almaya davet edildi.

Boeing: Güvenimiz tam

Diğer yandan Boeing firması 737 MAX 8 model uçaklarına "güvenlerinin tam olduğunu" bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Düzenleyici kuruluşaların ve müşterilerin kendi pazarları açısından en uygun olduğuna inandıkları kararı aldığını görüyoruz" denilerek, Amerikan Federal Havacılık İdaresinin söz konusu uçakların uçuşlardan çekilmesini gerektirecek bir durum olmadığı yönündeki görüşü hatırlatıldı.