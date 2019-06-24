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THY’den Boeing 737 MAX açıklaması: “Bazı uçuşlarda iptaller olabilir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 22:53 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), yaz tarifesinde Boeing 737 MAX uçaklarının değerlendirilemeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), yaz tarifesinde Boeing 737 MAX uçaklarının değerlendirilemeyeceğini açıkladı. Açıklamada, "Filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır" denildi.
THY’den akşam saatlerinde flaş bir açıklama yapıldı. Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada yaz tarifesinde Boeing 737 MAX uçaklarının değerlendirilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz” denildi.
Bilindiği gibi THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bir süre önce Boeing yetkilileri ile bir araya gelmiş, buluşmada Boeing 737 MAX’lerin durumu masaya yatırılmıştı.

12 uçak siparişi daha var
THY filosunda 11 adet Boeing 737 MAX 8 ve bir adet B737 MAX 9 olmak üzere toplam 12 adet Boeing 737 MAX uçağı bulunuyor. THY, Lion Air ve Etiyopya Havayolları kazalarına bu uçak modelindeki MCAS sisteminin neden olması üzerine uçuşlarını durdurarak yere indirmişti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının 13 Mart tarihi itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı. THY’nin Boeing’e 12 adet Boeing 737 MAX siparişi daha bulunuyor.

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