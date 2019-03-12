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THY'den Boeing 737 Max kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

Enver ALAS /  İSTANBUL,DHA - TÜRK Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarını ikinci bir karara kadar durdurma kararı aldı.  THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA - TÜRK Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarını ikinci bir karara kadar durdurma kararı aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ekşi, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir. 737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz. Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz" dedi.
Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

THY'NİN FİLOSUNDA TOPLAM 12 ADET BOEİNG 737 MAX VAR
Etiyopya Havayolları'nın geçen pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Boeing 737-Max tipi uçaklara çevirilmişti. THY'nin filosunda ise 11 adet Boeing 737-800 Max ile bir adet 737-900 Max bulunuyor.

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