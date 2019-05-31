THY’den Dünya Kabin Memurları Günü’nde özel paylaşım

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Dünya Kabin Memurları Günü’ne özel kısa film yayınladı. Milyonlarca yolcunun güvenli seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alınan kısa film, yine THY bünyesinde görev yapan 12 bin kabin memurundan biri olan Tolga İçmez tarafından hazırlandı.

Bünyesinde 12 bin kabin memuru görev alan Türk Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü’nde anlamlı bir kısa film yayınladı. Filmde her defasında dünyanın farklı bir noktasında göreve giden kabin memurlarının hikayesine yer verildi. Kısa film yine THY’de kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez tarafından hazırlandı. Film, THY ile seyahat eden milyonlarca yolcunun güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alıyor.

Filmi çeken kabin memuru tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla gidiyor

Lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamlayan ve gökyüzündeki kariyeri öncesinde Türk Hava Yolları’nın reklam setlerinde görev alan Tolga İçmez, 5 yıldır icra ettiği kabin memurluğuyla eski deneyimini bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türk Hava Yolları’yla dünyanın 124 ülkesine görev uçuşu gerçekleştiren 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılıyor. Sosyal paylaşım platformu Youtube’da da videolarını paylaşan Tolga İçmez, daha önce ‘Büyük göç’ konulu bir çalışmaya da imza attı.