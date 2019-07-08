HABER

THY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi uçakla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından Eren için duygulandıran bir video paylaştı.Geçtiğimiz günlerde Boeing’e verdiği 787-9 Dreamliner tipi uçak siparişinden ilkini filosuna katan Türk Hava Yolları, yeni uçağına 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti.

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi uçakla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından Eren için duygulandıran bir video paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Boeing’e verdiği 787-9 Dreamliner tipi uçak siparişinden ilkini filosuna katan Türk Hava Yolları, yeni uçağına 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti. İlk seferini bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gerçekleştiren Türk Hava Yolları, özel uçuşun akabinde 300 yolcusuyla birlikte Eren’in Maçka’daki kabrini ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası THY, sosyal medya hesaplarından anlamlı bir video paylaştı. Trabzon’a gerçekleştirilen özel uçuş ve akabindeki kabir ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı görüntü izleyenleri duygulandırdı. THY tarafından “Biz Eren’leri hiç unutmadık ve unutmayacağız. İyi ki varsın Eren” notuyla paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildiTaksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi
GÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangınGÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.