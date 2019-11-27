HABER

THY’den Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına özel fırsat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara’dan Avrupa’nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da bulunan 20’den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara’dan Avrupa’nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da bulunan 20’den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

THY’den Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına özel fırsat

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara’dan Avrupa’nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da bulunan 20’den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara’dan Avrupa’nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da bulunan 20’den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuşlarda, 06 Aralık 2019 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 8 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında her şey dahil 119 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.
Her şey dahil gidiş-dönüş 119 Dolar’dan başlayan fiyatlar Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmektedir.
Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
(Özel) Taksim Meydanı’nda yürek burkan görüntü(Özel) Taksim Meydanı’nda yürek burkan görüntü
Evlerini görenler şoke oldu! Evlerini görenler şoke oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak baskını

Şafakta basılıp gözaltına alındılar!

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor... 1 polis ağır yaralandı

Ülkede karışıklık sürüyor! 1 polis ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.