HABER

THY'den iki yeni hat müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya dış hatlarda ise Ercan ve Bakü olmak üzere günde karşılıklı olarak 10 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), 10 Aralık itibariyle Trazbon ve Adana seferlerine de başlıyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya dış hatlarda ise Ercan ve Bakü olmak üzere günde karşılıklı olarak 10 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), 10 Aralık itibariyle Trazbon ve Adana seferlerine de başlıyor. Yeni seferlerle birlikte THY, İstanbul Havalimanı'ndan günlük uçuş sayısını 14'e yükseltecek.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Havalimanı'na 2 yeni hat (Trabzon ve Adana) ilave ettik. Ankara, Antalya, İzmir'e ilave olarak Trabzon ve Adana'ya uygun fiyatlar ile uçun hem de Büyük Proje İstanbul Havalimanı'nı görmüş olun" dedi.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018 Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018
MHP lideri Bahçeli Antalya'daMHP lideri Bahçeli Antalya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.