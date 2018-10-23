THY'den ikram hizmetleri tedariki açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Do&Co Aktiengesellschaft ile şirketin ortak kuruluşu olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ üzerinden mevcut iş birliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, ""Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ üzerinden mevcut iş birliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
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