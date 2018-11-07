THY'den ilk 9 ayda rekor 'kâr'...

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, rekor seviyeye ulaşan 3. çeyrek sonuçlarını millete ilân etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz" dedi. THY'den yapılan açıklamaya göre, THY artan talep ve birim gelirlerle birlikte, bu yılın 9 aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdiği bildirildi. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran THY, bu yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu performansı ile THY'nin 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı. Kârlı büyüme performansına devam eden THY, bu yılın 9 aylık döneminde net kârını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon dolar net kar gerçekleştirerek tamamladı. Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar - EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

İLKER AYCI'DAN REKOR KÂR AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, açıklanan rakamları değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz altyapı şartlarını güçlendirme ve iyileştirmeye büyük ağırlık verdiğimiz bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilân etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz 'İstanbul Havalimanı'na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz"

"TÜRK HAVA YOLLARI'NIN BÜYÜMESİ DAHA DA HIZ KAZANACAKTIR"

Göz dolduran bu başarının yalnızca Türk Hava Yolları'na ait olmadığını vurgulayan Aycı, "Bu önemli başarıda emek sahibi olan tüm yolcularımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz" dedi. Aycı, "Cumhuriyetimizin 95. yılında açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, Türkiye havacılık sektörünün ve Türk Hava Yolları'nın önemli dönüm noktalarından birine tanıklık edecektir. Tüm havacılık sektörüne yepyeni bir soluk getirecek İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları'nın büyümesi daha da hız kazanacaktır. Türk Hava Yolları, bu dev yatırım ile yolcularına Türk Hava Yolları deneyimini en üst seviyeye çıkartarak, dünya liderliğine doğru yükselişini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

