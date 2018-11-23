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THY'den İstanbul Havalimanı'na 2 yeni hat

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:38 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: -"Ankara, Antalya ve İzmir'e ilave olarak, 10 Aralık’tan itibaren Trabzon ve Adana’ya uygun fiyatlar ile uçun hem de büyük proje İstanbul Havalimanı'nı görmüş olun"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan yapılan tarifeli seferlere 10 Aralık'tan itibaren Trabzon ve Adana'yı ilave ettiklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter'da, 29 Ekim'de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'ndan planlanan yeni tarifeli seferlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı'na 2 yeni hattın daha ilave edildiğini kaydeden Ekşi, "Ankara, Antalya ve İzmir'e ilave olarak, 10 Aralık’tan itibaren Trabzon ve Adana’ya uygun fiyatlar ile uçun hem de büyük proje İstanbul Havalimanı'nı görmüş olun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana istanbul havalimanı THY Trabzon

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