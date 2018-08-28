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THY'den KKTC'de sefer iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:57 | Son Güncelleme

Ercan Uluslararası Havalimanı'ndaki trafik görevlilerinin grevi nedeniyle ile planlanan bazı tarifeli seferler yapılamayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Ercan Uluslararası Havalimanı'ndaki trafik görevlilerinin grevi nedeniyle ile bazı tarifeli seferleri iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu havalimanı, grev nedeniyle bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında iniş-kalkış trafiğine kapatılacak.

Bu nedenle yarın Atatürk Havalimanı'ndan Ercan'a yapılması planlanan iki tarifeli seferin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ercan'a icra edilecek tarifeli uçuşlar iptal edildi.

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Sefer Iptali THY

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