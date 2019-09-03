HABER

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa ülkelerinde 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa’daki ülkeleri İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki toplam 26 noktaya kampanya başlattı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa ülkelerinde 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.
Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa’daki ülkeleri İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki toplam 26 noktaya kampanya başlattı. Bu kapsamda kampanyaya dahil edilen şehirlere seyahat edecek yolcular gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında satın almaları halinde, seyahatlerini 03 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler. Ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş - dönüş 164 Dolar’dan başlayan fiyatlar Türk Hava Yollarının resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmektedir. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY’nin resmi sitesinden 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek. Seyahat tarih aralığı Birleşik Krallık için 10 Eylül 2019-20 Mayıs 2020, Rusya için ise 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 şeklinde olacak.

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.