THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa ülkelerinde 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa’daki ülkeleri İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki toplam 26 noktaya kampanya başlattı. Bu kapsamda kampanyaya dahil edilen şehirlere seyahat edecek yolcular gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında satın almaları halinde, seyahatlerini 03 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler. Ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş - dönüş 164 Dolar’dan başlayan fiyatlar Türk Hava Yollarının resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmektedir. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY’nin resmi sitesinden 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek. Seyahat tarih aralığı Birleşik Krallık için 10 Eylül 2019-20 Mayıs 2020, Rusya için ise 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 şeklinde olacak.