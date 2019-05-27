HABER

THY'den Rusya'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 23:31 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları tarafından Moskova'da düzenlenen iftara Rusya'da yaşayan çok sayıda Müslüman katıldı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Moskova'da verilen iftarda, bölgede yaşayan Türkler ile Rusya'da yaşayan çok sayıda Müslüman bir araya geldi.

THY Moskova Ofisinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı'nın yanı sıra çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Samsar, THY’nin, dünyanın dört bir yanına uçarak insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bugün bizleri de bu iftarda buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yurt dışındaki insanların, ailelerinden uzakta olduğu için iftarları biraz buruk geçirdiklerini anlatan Samsar, "Ancak biz burada büyük bir aileyiz ve sizlerle birlikte bu iftarı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Konuşmasında, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Yardımcı ise THY'nin 336 uçakla 124 ülkeye uçarak dünyanın en çok ülkesine sefer gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğunu bildirdi.

THY'nin bu güçlü konumunu Rusya'da da devam ettirdiğini belirten Yardımcı, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilerlemesiyle, THY de Rusya'daki konumunu daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)
GÜNCELLEME - Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havayolları Rusya THY

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.