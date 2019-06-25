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THY'den "Rüya" uçağı için isim anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket düzenledi - Anket seçenekleri arasında "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" şıkları yer aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.

Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı’na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.

Ankette uçak ismi seçenekleri, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 787-9 Dreamliner THY Twitter

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