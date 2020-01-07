HABER
  4. THY’den Sabiha Gökçen’den uçamayan yolcuları için İstanbul Havalimanı’nda ek sefer

THY’den Sabiha Gökçen’den uçamayan yolcuları için İstanbul Havalimanı’nda ek sefer

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na ek seferler planladı.

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na ek seferler planladı. Yolcuların mağdur olmaması için koyulan ek seferlerle ilgili olarak Türk Hava Yolları yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkmasının ardından uçuşlar durdurulmuştu. Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, İstanbul’a gelmek üzere Anadolu’daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için böyle bir karar alan şirket, ek seferler ile seyahat edecek yolcularına kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde;
Tk 6965 Ankara-İstanbul
Tk 6963 Antalya-İstanbul
Tk 7787 İzmir- İstanbul
Tk 7783 Diyarbakır- İstanbul
Tk 7789 Samsun- İstanbul
Tk 7785 Trabzon- İstanbul

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Rektör Ayrancı: Kanal İstanbul büyük bir projeRektör Ayrancı: Kanal İstanbul büyük bir proje
Esrarla yakalandı, gülerek gittiği adliyede tutuklandıEsrarla yakalandı, gülerek gittiği adliyede tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Yolcu otobüsüne baskında esrarla yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Yolcu otobüsüne baskında yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İstanbul'da faciadan dönüldü

Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpeği böyle ezdi! Kasıtlı mı yaptı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.