THY'den sefer iptali

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi dolayısıyla yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki grev nedeniyle yarın İstanbul-Brüksel arasındaki 12 seferin yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, iki şehir arasındaki TK uçuş kodlu "1937-1938-1943-1944-1939-1940-1941-1945-1946-6921-6922-1942" numaralı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
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