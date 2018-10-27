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THY'den sefer iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi dolayısıyla yarın planlanan bazı THY seferleri yapılamayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi dolayısıyla yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki grev nedeniyle yarın İstanbul-Brüksel arasındaki 12 seferin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, iki şehir arasındaki TK uçuş kodlu "1937-1938-1943-1944-1939-1940-1941-1945-1946-6921-6922-1942" numaralı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel THY

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