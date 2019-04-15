THY'den Sırbistan'ın başarılı seyahat acentelerine ödül

BELGRAD (AA) - Sırbistan'da 2018 yılının başarılı seyahat acenteleri, Türk Hava Yolları (THY) tarafından ödüllendirildi.

Başkent Belgrad'daki bir otelde düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, THY Sırbistan Müdürü Mehmet Alagöz ve Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt'un yanı sıra acentelerin temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bir başarı hikayesi örneği olan THY'nin, yolcu taşımaktan ziyade Sırbistan, Türkiye ve diğer ülkeler arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Alagöz de elde edilen başarıyı beraber kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 2018 yılının önemli değişikliklerin yaşandığı yoğun bir yıl olduğunu söyledi.

Ödül töreninde, turizmin gelişmesi ve bilet satışlarının artırılmasına katkı sağlayan "Olympic Travel", "Putnik Travel", "Filip Travel", "Travelland", "Argus Tours", "Manga Trip", "Jungle Travel", "Big Blue" ve "Arisco" seyahat acenteleri ödüle layık görüldü.

