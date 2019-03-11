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THY’den taşınma açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı’na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan’da taşınıyor.

Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı’na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan’da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
THY’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı’ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı’nda görüşmek üzere” denildi.

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