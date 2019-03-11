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THY'DEN TÜRBÜLANS SIRASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), dün İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağının şiddetli türbülansa girmesinin ardından uçakta yaralanan   28 yolcu ve 2 kabin personelinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

-"1 YOLCU VE 1 KABİN MEMURUNUN TEDBİR AMAÇLI SAĞLIK GÖZETİMLERİ SÜRMEKTE"

Haber: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)
Türk Hava Yolları(THY), dün İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağının şiddetli türbülansa girmesinin ardından uçakta yaralanan
28 yolcu ve 2 kabin personelinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 30 yaralıdan 28'ininin kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildiği, 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimlerinin sürdüğü belirtildi.
THY'nin TK01 sefer sayılı İstanbul - New York uçağı, New York John F. Kennedy Havalimanı'na inişinden 40 dakika önce şiddetli bir türbülansa girmiş ve 28'i yolcu, 2'si kabin personeli olmak üzere 30 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. THY'den yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"THY YAŞANAN OLAY NEDENİYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYMAKTA"
"İstanbul'dan 326 yolcu ve 18 kişilik uçuş ekibi ile hareket eden Boeing-777 tipi uçak yaşanan türbülans sonrası Pazar gecesi Türkiye saati ile 02:30 sularında New York John F. Kennedy havalimanına inişini güvenli şekilde gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 28 yolcu ve 2 kabin personeli, türbülansın etkisiyle oluşan hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18'i daha sonra ise 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri sürmektedir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymakta ve tüm gereklilikleri yerine getirmek için durumu yakından takip etmektedir."

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