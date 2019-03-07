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THY'den yeni dijital deneyim projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

"PressReader" ile yapılan ortak çalışma kapsamında THY yolcuları, 7 binden fazla medya içeriğine erişebilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) "PressReader" ile gerçekleştirdiği ortak çalışma kapsamında yolcular, 7 binden fazla medya içeriğine dijital erişim hakkına sahip olacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcularına sunduğu hizmet bütününü benzersizleştirmek adına yoğun mesai harcayan THY, "PressReader" ile hayata geçirdiği iş birliği ile yolcularına ayrıcalıklı bir konfor sunuyor.

Proje kapsamında THY, diğer havayollarından daha fazla ülke ve uluslararası noktaya erişim sunan küresel uçuş ağı üzerinde, yolcularının PressReader ile haber ve bilgi teminine imkan sağlıyor.

İş birliği, THY yolcularına, dünyanın dört bir yanından binlerce gazete ve dergi içeriğine dijital erişim hakkı tanıyor. Henüz canlıya alınan proje ile yolcular, uçuşlarına 24 saat kala "https://pressreader.turkishairlines.com/" adresinde yer alan uygulamaya giriş yapmanın akabinde "PressReader'ın tüm kataloğuna 48 saat süresince ücretsiz ve sınırsız erişim hakkı kazanıyor.

İçerikleri, okuyucuların ihtiyaç ve ilgi alanlarıyla eşleştiren uygulama, 120'den fazla ülkeden 60'dan fazla dilde 7 binden fazla konu başlığı içeriyor. Bu girişim kapsamında THY ile uçan tüm yolcular, tercih ettikleri yayınları cihazlarına indirebilecekleri 48 saat süreli bir erişim hakkına sahip oluyor. Yolcular için sınırsız ve ücretsiz olan bu servis, yine THY'ye ait özel yolcu salonlarında da kablosuz ağ üzerinden yolcuların kullanımına sunuluyor.

Projeyle ilgili THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolculara benzersiz bir seyahat deneyimi sunma hedefiyle; ürün ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğine dair yeni yollar aramaya durmaksızın devam ettiklerini kaydederek, "Geniş uçuş ağımızla farklı kültür ve kıtaları bir araya getirirken; PressReader iş birliğiyle yolcularımızı tüm dünyadan en güncel haber ve bilgi içerikleriyle buluşturmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

PressReader İcra Kurulu Başkanı Alex Kroogman da okurların ve sektörün haber alma materyallerine yönelik düşünme biçimleri üzerinde büyük bir değişim yaşadıklarını, bu değişimin şimdi de yolculuk deneyiminin bir parçası haline geldiğini belirterek, "Bu ya da farklı yönde değişimler söz konusu olsa da bizim önceliğimiz her zaman için okuyucu olduğundan, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli iş birliği ile onları uçuş sürelerinde de dünyanın geri kalanına bağlayan keyifli bir deneyim sunmaktan oldukça heyecanlıyız." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
dijital erişim PressReader THY

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