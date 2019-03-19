THY'den yeni reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük havalimanı ve aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceği "Büyük Taşınma" öncesinde azimle gelen bir zaferi konu eden yeni reklam filmini yayınladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, yeni reklam filmi ile engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikâyesini anlatıyor.

İstanbul Havalimanı ile küresel havacılıkta zirveyi hedefleyen "Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu", yeni reklam filmi "Zirve" ile olağanüstü koşullarda geçen bir hikâyeyi konu alıyor.

İzleyenleri Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikâyesiyle buluşturan film için Sesli Betimleme Derneği’nden danışmanlık alınarak filmin tüm engellilere hitap eden bir versiyonu da hazırlandı. Filmin görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse işaret dili eklenen bu özel versiyonu ulusal TV kanallarının yanı sıra THY'nin resmi sosyal medya hesaplarında yer aldı.