THY'den yeni uçak içi emniyet filmi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’na geçişi öncesi yeni uçak içi emniyet filmini yayınladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Yeni LEGO® Movie 2" uçak içi emniyet filmini bugün yayına alan THY, "The Lego Movie Franchise" ile geçen yıl başlattığı iş birliğini sürdürüyor.

Yolcularını rakiplerinden daha fazla ülkeye uçuran Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, yeni uçak içi emniyet filmi ile küresel ölçekte yine ses getirmeye hazırlanıyor. Lego karakterlerinin yer aldığı şimdiye kadar yapılmış ilk uçak içi emniyet filmine sahip THY, bu kez de, 8 Şubat’ta tüm dünyada gösterime girecek olan Lego Movie 2’den karakterlerin yer aldığı yeni uçak içi emniyet filmini "YouTube" kanalında yayınladı.

İstanbul, Bali, Moskova, San Francisco, Roma, Cape Town, Hong Kong ve Tokyo’da geçen videoda yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri, Lego Batman liderliğinde Emmet ve Lucy gibi Lego Movie 2’de yer alan karakterler tarafından anlatılıyor.

İstanbul Havalimanı’nın görüntüleri ile sona eren uçak içi emniyet filmi, THY'nin İstanbul Havalimanı’na taşınması ile beraber tüm uçuşlarında kullanılmaya başlanacak.