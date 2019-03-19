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THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:19 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikâyesiyle buluşturan olağanüstü koşullarda geçen yeni reklam filmi “Zirve”yi yayınladı.

THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Mart-(DHA)-Türk Hava Yolları(THY), Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikâyesiyle buluşturan olağanüstü koşullarda geçen yeni reklam filmi “Zirve”yi yayınladı.

THY, İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceği “Büyük Taşınma” öncesinde azimle gelen bir zaferi konu eden yeni reklam filmini yayınladı. İzleyenleri Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikâyesiyle buluşturan film için Sesli Betimleme Derneği’nden danışmanlık alınarak filmin tüm engellilere hitap eden bir versiyonu da hazırlandı. Filmin görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse işaret dili eklenen bu özel versiyonu ulusal TV kanallarının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesaplarında yer aldı.

“Bayrağımızı gururla taşıyoruz”

Projeye ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı,“Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak ulaştığımız her zirveye ve uçtuğumuz her destinasyona bayrağımızı gururla taşıyoruz. Filmimiz, bizim gibi bu bayrağı gururla taşıyan milli atletimiz Necdet Turhan’ın engelleri aşarak bayrağımızı zirveye dikme hikâyesini anlatıyor. İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceğimiz Büyük Taşınma ile Türk Hava Yolları da dünya havacılığının zirvesine ulaşmak için hiçbir engel tanımadan azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edecek.” dedi.

Beş önemli tırmanış gerçekleştirdi

“Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve” projesiyle 2002 THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında

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