\u0130brahim YILDIZ\/\u0130STANBUL, (DHA) T\u00dcRK Hava Yollar\u0131'n\u0131n Boeing'ten teslim ald\u0131\u011f\u0131 r\u00fcya u\u00e7ak olarak tan\u0131mlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da \u0130stanbul Havaliman\u0131'na ini\u015f yapt\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\n Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!THY'nin ilk r\u00fcya u\u00e7a\u011f\u0131 "Boeing 787-9 Dreamliner \u0130stanbul'a ini\u015f yapt\u0131 (1)Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Uzman\u0131 Prof. Dr. A\u00e7\u0131k T\u00fcrkiye\u2019de yakalanan uyu\u015fturucu miktar\u0131na dikkat \u00e7ekti
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