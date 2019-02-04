Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)- TÜRK Hava Yolları'nın dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan 'Yolculuk' isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da dün izleyiciler ile buluştu. Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. 6 dakikalık sinematik kısa film, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçiyor. Super Bowl'a reklam veren ilk Türk markası olan THY, 2016'dan beri reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor. Türk Hava Yolları, ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolünü oynadığı "Batman v Superman", 2017'de Morgan Freeman'ın izleyiciyi dünyayı keşfetmeye çağırdığı "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de ise Dr. Öz'ün dünyanın güzelliklerini keşfettiği "Beş Duyu" kampanyası ile Super Bowl'da yer aldı.

"YOLCULUK" HAKKINDA Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'u havacılığın yeni merkezi olarak ele alan "Yolculuk" filminde 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı'nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu görev aldı. İstanbul Havalimanı'nda geçen sahneler ayrıca THY'nin yeni kabin kıyafetleri ve yeni uçak içi kabin tasarımlarını da izleyici ile buluşturuyor. Blade Runner 2049 filmindeki rolüyle tanınan Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen ve dört günde çekimleri tamamlanan film, Ridley Scott'ın diğer eserlerine atıflar da içeriyor. 6 dakikalık sinematik kısa filme ve Scott'ın kendi anlatımıyla tüm süreci detaylarıyla ortaya koyan kamera arkası çekimlerine ek olarak filmin dört ayrı versiyonu da bulunuyor. Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise, Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı.