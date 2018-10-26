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THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde toplam rezervasyon sayısının 21 bini geçtiğini açıkladı.

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde toplam rezervasyon sayısının 21 bini geçtiğini açıkladı.

Bilal Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada," İstanbul Yeni Havalimanından 1 Kasım-7 Kasım arasında Antalya ve İzmir seferlerimizde doluluk yüzde 75’i aştı. Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var." dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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