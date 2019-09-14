İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan kabin memurlarının kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" üyeleri Adana ve Mersin'de öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, platformun kurucularından Sinem Güldal, Feride Emre ve Seray Gürdal, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nı 12 Eylül'de ziyaret etti.

"İyiliğe Uçanlar Platformu" üyeleri, ziyarette çocuklara kırtasiye seti dağıtarak onlarla ilgilendi.

Kabin amiri Güldal, ziyaret sonrasında, İyiliğe Uçanlar Platformu'nun 8 yıl önce hayata geçtiğini, şu an yaklaşık 3 bin gönüllü ile beraber yola devam ettiklerini, ilk başladıklarında ihtiyaç sahiplerini kendilerinin araştırıp bulduklarını, platform duyulmaya başlayınca gönüllü ve öğretmenlerin ulaşmaya başladığını anlattı.

Yeni üniformalarla çocukların sınıflarını ziyaret ettiklerini aktaran Güldal, "Okul başlangıcı olduğu için sırt çantalarının içerisinde bulunan kırtasiye seti ve küçük hediyelerimizle beraber çocuklarımıza sunumumuzu gerçekleştirdik. Bugün çocuklarımıza yeni üniformalarımızı ve havacılığı anlattık. Ayrıca Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'ndaki çocuklarımızın bizleri görünce alıştığımız çığlık çığlığa bir tablo olmaması da bugün beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.