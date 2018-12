THY'nin Kolombiyalı kadın pilotu

Gomez, THY'de ikinci pilot olarak işe başlamasını ise şöyle anlattı:

"Bir pilot arkadaşım uluslararası hava yolu firmalarından ve THY'den bahsediyordu. Türkiye'yi sadece 5 yıl önce burada yaşayan kuzenimin anlattıklarından biliyordum. Çalıştığım şirket bir geçiş dönemindeydi. Bu nedenle beni ve birkaç arkadaşımı işten çıkardı. Bu nedenle dünya çapında Boeing 777 pilotu arayan hava yolu şirketlerine başvurdum. THY'ye, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da bulanan birçok şirkete de başvurdum. Bu arada beni ilk kim ararsa onun teklifini kabul edecektim. O sırada telefonum çaldı ve arayan kişi THY'den aradığını söyledi. Çok harikaydı. Mülakata gelince de buradaki her şeyi çok sevdim. Nisanda işe başladım ve mayıs ayında da Bogota'ya seferler başladı. Bu da memlekete gidip gelmem için harika bir fırsattı. Türkiye'de dünyanın ortasında gibi hissediyorum. Her yere gidebilirim. THY'nin bir çok yere uçuşu var. Dünya haritasında parmağımı koyduğum her yere gidebilirim. Bu harika bir şey. İzinli günlerimde seyahat etmeyi seviyorum. THY'yi tercih etmemin nedeni dünyayı keşfetme isteğim. Ben dünyayı keşfetmek için pilot oldum. Dünyanın her tarafına gitmek istiyorum. Kolombiya'da kalsam bunu başaramazdım."