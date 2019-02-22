THY'nin konaklama projesiyle 28 bin transfer yolcusu İstanbul'u gezdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları'nın (THY), bağlantı süresi uzun transfer yolcularına sunduğu Stopover (İstanbul’da konaklama) projesi, iki yılda 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul’un güzellikleri ile buluşturdu. İstanbul’da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyorlar.

THY, 2017 yılı mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’dan başlattığı projeye, gelen talep üzerine kapsamı genişletilerek Rusya, Belarus, Kazakistan, Avustralya, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, Nijerya, İran, Portekiz, Tunus, A.B.D, İspanya, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Fas, Kuveyt, Umman, Katar, Tayland, Malezya, Japonya, Çin ve Hindistan’daki uçuş noktaları da dahil edildi. Uygulamayı en çok tercih edenler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

Stopover projesini tercih ederek İstanbul’da konaklayan yolcuların yüzde 71’i, projedeki ayrıcalığın THY'Yİ tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtildi