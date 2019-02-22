HABER

THY'nin konaklama projesiyle 28 bin transfer yolcusu İstanbul'u gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), bağlantı süresi uzun transfer yolcularına sunduğu Stopover (İstanbul’da konaklama) projesi,  iki yılda 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul’un güzellikleri ile buluşturdu. İstanbul’da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyorlar.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları'nın (THY), bağlantı süresi uzun transfer yolcularına sunduğu Stopover (İstanbul’da konaklama) projesi, iki yılda 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul’un güzellikleri ile buluşturdu. İstanbul’da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyorlar.

THY, 2017 yılı mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’dan başlattığı projeye, gelen talep üzerine kapsamı genişletilerek Rusya, Belarus, Kazakistan, Avustralya, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, Nijerya, İran, Portekiz, Tunus, A.B.D, İspanya, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Fas, Kuveyt, Umman, Katar, Tayland, Malezya, Japonya, Çin ve Hindistan’daki uçuş noktaları da dahil edildi. Uygulamayı en çok tercih edenler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

Stopover projesini tercih ederek İstanbul’da konaklayan yolcuların yüzde 71’i, projedeki ayrıcalığın THY'Yİ tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtildi

İSTANBUL HAVALİMANI’YLA STOPOVER UYGULAMASINA İLGİ ARTACAK

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak taşınmanın tamamlanmasının ardından İstanbul’a gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış bekleniyor. İstanbul’u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcular, iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda Stopover konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu hale getirecekler. Bu süreçte de uygulamanın kapsamı da genişletilecek.

YOLCULAR OTELLERDE ÜCRETSİZ KONAKLIYOR

2017 yılı mart ayında başlayan Stopover (İstanbul’da konaklama) projesi THY ile aktarmalı olarak seyahat eden ve İstanbul’da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyorlar.

PROJE DAHA DA GENİŞLETİLECEK

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY'nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "2017’nin mart ayında başlattığımız uygulamamız ile yolcularımıza, Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyoruz. Stopover uygulamasına 2018 yılında Japonya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu 16 ülkeyi dâhil ettik. Ülkemiz turizminin gelişimine katkı sunan projemizin kapsamını, yeni havalimanımız ile birlikte daha da genişletmeyi hedefliyoruz ." dedi.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Türkiye’nin iktisat geleneği tartışıldıTürkiye’nin iktisat geleneği tartışıldı
Nilüfer’in parkları renklendiNilüfer’in parkları renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı: Nasılsa evleneceğiz

Cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı

Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

Annesini 40 yerinden bıçakladı, kardeşleri şikayetçi olmadı

Annesini 40 yerinden bıçakladı, kardeşleri şikayetçi olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.