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THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

EREN BÜLBÜL’ÜN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı.

EREN BÜLBÜL’ÜN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı. Uçakla gelen heyet, Trabzon Havalimanı’nın ardından Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile yolcular katıldı. Uçağın adının Eren Bülbül olması yönünde sosyal medyada kampanya başlatan oyuncu Hasan Kaçmaz da heyette yer aldı. Ziyaretçiler, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e taziyelerini sundu. Oğlunun unutulmamasına sevindiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Benim yavrumu unutmadıkları için halen daha böyle ziyaretlere devam ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Kimin emeği geçmişse hava yolları uçağına Maçka adının verilmesine Allah hepsinden razı olsun" dedi. Anmaya katılan Türkiye’nin görme engelli youtuberi Yunus Emre Polat da "Ben 15 yaşında görme engelli oldum gözlerimi kaybettim. Eren Bülbül kardeşimiz de 15 yaşında şahadet şerbetini yudumladı. Ben de şehit olmayı canı gönülden arzu ederdim ama şehit olamadım. Onun vatan severliğine şahit oluyorum" diye konuştu. Heyette yer alan Yavuz Atalay da "Ben bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf sergileri açıp bundan elde etmiş olduğum gelir ile Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Şehit Eren Bülbül’ümüz içinde Afrika'da su kuyusu açtık ve adını verdik. Eren Bülbül'ün vatanseverliği ne cesaretini Afrika'da anlatmak istedim onun orada da bilmesini istedim. Afrika'da suyu her kullandıklarında her içlikleri yudumda Eren bülbüle dua ediyorlar" dedi. Oyuncu Hasan Kaçan ise "Birçok arkadaşımızın sosyal medyada kampanya başlatma düşüncesi vardı. Ben de THY’nin yeni uçağına Eren Bülbül adının konulmasının öncelik olarak teklif ettim. Sonrasında Eren Bülbül'ün memleketi ve şehit düştüğü yer olan Maçka'nın ismi verildi. Sosyal medyanın da hayırlara vesile olabileceğini bu şekilde görmüş olduk. Şehidimizin isminin yeni uçağa verilmiş olması çok anlamlı oldu" dedi. Eren Bülbül’ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından anma sona erdi.

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