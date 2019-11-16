THY'nin melekleri Afrika'ya "iyiliğe" uçtu 

Enver ALAS -İSTANBUL (DHA) TÜRK Hava Yolları(THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu. THY ekibi, buradaki yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı, defter, kalem, oyuncak, gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı. Yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren, minik kalplere dokunan THY'nin melekleri, sağladıkları katkının yanı sıra onlarla oyunlar oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

Bir grup, THY kabin memurunun gönüllülük esasıyla 8 yıl önce kurduğu "İyiliğe Uçanlar Platformu", dünyanın dört bir yanındaki sosyal sorumluluk projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Platformun gönüllüleri, bu kez Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da bulunan yetim çocuklar için yola çıktı.

MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR

Platformun bugüne kadarki en büyük yardım hareketi olma özelliğini de taşıyan organizasyonda, THY Kabin Amiri ve Platformun kurucusu Sinem Güldal, pilotlar Ferihan Işık, Nurdan Karataş, Vehbi İlhan Sayhan ile kabin ekibinden Elif Aksoy, Eren Akbaki, Ülgen Tunç, Seray Gürdal, Sabit Coşkun, Nihan Ceyda Ünlü, Doğan Kuyucu, Setenay Er ve Nur Hilal Bilgin yer aldı. Darüsselam Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki bulunan yetim çocukları ziyaret eden THY ekibi, yanlarında getirdikleri çok sayıda temel ihtiyaç malzemesini dağıttı. Kıyafetten deftere, oyuncaktan gıdaya kadar binlerce adet malzeme ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yetim çocukların yüzünü güldüren THY'nin melekleri, onlarla oyun oynayarak eğlenceli anlar da yaşadı.