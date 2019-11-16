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THY'nin melekleri Afrika'ya "iyiliğe" uçtu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları(THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu.

Enver ALAS -İSTANBUL (DHA) TÜRK Hava Yolları(THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu. THY ekibi, buradaki yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı, defter, kalem, oyuncak, gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı. Yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren, minik kalplere dokunan THY'nin melekleri, sağladıkları katkının yanı sıra onlarla oyunlar oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

Bir grup, THY kabin memurunun gönüllülük esasıyla 8 yıl önce kurduğu "İyiliğe Uçanlar Platformu", dünyanın dört bir yanındaki sosyal sorumluluk projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Platformun gönüllüleri, bu kez Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da bulunan yetim çocuklar için yola çıktı.

MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR

Platformun bugüne kadarki en büyük yardım hareketi olma özelliğini de taşıyan organizasyonda, THY Kabin Amiri ve Platformun kurucusu Sinem Güldal, pilotlar Ferihan Işık, Nurdan Karataş, Vehbi İlhan Sayhan ile kabin ekibinden Elif Aksoy, Eren Akbaki, Ülgen Tunç, Seray Gürdal, Sabit Coşkun, Nihan Ceyda Ünlü, Doğan Kuyucu, Setenay Er ve Nur Hilal Bilgin yer aldı. Darüsselam Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki bulunan yetim çocukları ziyaret eden THY ekibi, yanlarında getirdikleri çok sayıda temel ihtiyaç malzemesini dağıttı. Kıyafetten deftere, oyuncaktan gıdaya kadar binlerce adet malzeme ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yetim çocukların yüzünü güldüren THY'nin melekleri, onlarla oyun oynayarak eğlenceli anlar da yaşadı.

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"

Platform kurucularından Sinem Güldal, yaptığı açıklamada hem İyiliğe Uçanlar Platformu'nu hem de Tanzanya'da yürüttükleri etkinliği anlattı. Gönüllülük esasıyla hareket ettiklerini ve yardıma ihtiyacı olanlara ellerinden geldikçe yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Güldal, Büyükelçilik ve Türk iş insanları sayesinde Aşure Vakfı Yetimhanesi'nde bulunan çocukların çok iyi eğitim aldıklarına şahit olduklarını söyledi. Ziyarette yetimhanenin ardından çevrede bulunan evleri gezdiklerini kaydeden Güldal, "Burada daha önce şahit olmadığımız bir yokluğu gördük. Elimizden geldiğince, hediyeleşme kültürüyle insanların kalbine dokunmak ve herkese örnek olmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Böyle insanların yarasını birlikte saralım. Çocukların ayakkabı, giyecek ve kırtasiye ihtiyaçları vardı. Biz ekip olarak 16 adet büyük boy valizle geldik. Getirdiğimiz valizlerin içleri dolu doluydu, inanılmaz güzel hediyeler vardı. Burada muhteşem anlar yaşadık. Ayrıca bize bu fırsatı veren şirketimiz Türk Hava Yolları'na sonsuz sevgi ve saygı doluyum" diye konuştu.

Ziyarette yer alan THY Kaptan pilotu Ferihan Işık da dünyanın 126 ülkesinde 300'den fazla noktaya uçtuklarını ve bazı ülkelerde en temel ihtiyaç olan temiz suya ulaşımın bile mümkün olmadığını ifade etti. Kaptan pilot Işık, "Burada olmaktan hem çok mutluyum hem de gördüklerim nedeniyle biraz buruk haldeyim. Başkasının yaptığı bir iyilik bizim yolumuzu açıyor. Bizim yaptığımız iyilik de illaki başka arkadaşların yolunu açacak" dedi. THY Pilotu Nurdan Karataş ise, "Dünyadaki hiçbir şey çocukların mutluluğundan daha önemli değil, bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ DAVUTOĞLU VE EŞİNDEN THY PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ise, Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ederken, yetimhanenin Aşure Vakfı'na ait olduğunu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun Fahri Başkanlığı ile kurulduğunu söyledi. Büyükelçi Ali Davutoğlu, "Burada bulunan Türk vatandaşları ve ülkemizdeki hayırsever vatandaşlarımız Aşure Vakfı'na destek oluyor. Yetimhanede 65 yetim ve öksüz çocuğumuz var" dedi. Aşure Vakfı Kurucusu ve Büyükelçi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu, Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ederken, çocukların geleceği için uğraş verdiklerini belirtti.

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