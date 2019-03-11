THY'nin New York uçağı küresel ısınma mağduru mu?

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Mart (DHA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan Boeing 777 tipi uçağın Amerika kıtasında şiddetli türbülansa girmesi, İngiliz bilim insanlarının daha önce yaptıkları "küresel ısınmadan dolayı uçakların türbülanstan daha fazla etkileneceği" yolundaki uyarıları anımsattı.

Türk Hava Yolları'nın 9 Mart'ta İstanbul-New York seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, New York John F. Kennedy Hhavalimanı'na inişine 40 dakika kala şiddetli türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve iki kabin personeli yaralandı.Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18’i daha sonra ise dokuzu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan bir yolcu ve bir kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri ise sürüyor.

Küresel ısınma türbülans olaylarkını artırıyor

Türk Hava Yolları uçağının Amerika kıtasında şiddetli türbalansa yakalanması, İngiliz bilim insanlarının küresel ısınmadan dolayı uçakların daha çok türbülansa yakalanacağı yolundaki bulgular ile sonuçlanan araştırmalarını akıllara getirdi. Reading Üniversitesi iklim bilimcisi Dr. Paul Williams, daha önce yaptığı bir araştırmada, iklim değişikliği yüzünden uçakların daha fazla türbülansa gireceği sonucunu kamuoyu ile paylaşmıştı.Araştırmada Amerika kıtasına yapılacak uçuşların daha türbülanslı olacağı belirtilmişti. İklim değişikliği en çok Avrupa-Amerika arasında yolcu taşıyan havayollarını etkileyecek.