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THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

DÜNYAnın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına Endonezya Bali'yi ekledi.

THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DÜNYAnın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına Endonezya Bali'yi ekledi.

THY'nin Dünya'nın ünlü tatil adalarından biri olan Bali'ye yaptığı ilk seferi ilklere sahne oldu. 250 yolcu ile gerçekleştirilen ilk sefer, bir kaç hafta önce filoya katılan ve şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak için doğum yeri Maçka ile adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ile gerçekleşti. Haftada 7 frekans olarak icra edilecek Bali seferlerini tercih edecek yolcular tüm vergiler dahil 748 Dolar'dan bilet alabilecek. Bali hat açılışı nedeniyle Ngurah Rai Havalimanı'nda gerçekleşen törende bir konuşma yapan THY Satış Başkanı Kerem Sarp, "Filomuza katılan yeni nesil uçaklarımızla daha uç noktalara direkt uçuşlara başlatıyoruz. Bali seferimiz ile birlikte Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağına yeni bir nokta daha ekledik" dedi.

FOTOĞRAFLI

THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı

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