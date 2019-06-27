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THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" ismi verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: - "Dün gece saatlerine ulaştığımızda ilk olarak Selçuk Bayraktar'ın eğitim SİHA'sına 'Eren' adını vereceğini öğrendik ve bu bizi çok mutlu etti" - "Ardından THY'nin yetkililerinin açıklamasıyla, yeni uçağın adının şehidimiz Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' olduğunu öğrendik. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyduk"

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna dün dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adı verilmesi, sevinçle karşılandı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, filonun ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"ının adına karar vermek için yapılan ankete katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini söyledi.

THY'nin dün sosyal medyada yaptığı paylaşıma dikkati çeken Koçhan, şöyle konuştu:

"THY'nin yeni nesil uçaklarından olan, 'rüya uçak' diye adlandırdıkları 'Boeing 787-9 Dreamliner'a isim koyma yönüne gittikleri için sosyal medyada bir paylaşım gördük. Bu paylaşımdan sonra kısmen sanatçıların kısmen de bizim öncülüğümüzde, uçağımızın adının tüm gençlere, tüm Türkiye'ye örnek olan, vatan, bayrak sevgisiyle daha ergenliğe ulaşmadan 15 yaşında canını vatan savunması için feda eden şehidimiz, Maçka'nın gururu Eren Bülbül'ün adının konulması yönünde bir kampanya başlatmak istedik."

- "Kampanya güçlü şekilde desteklendi"

Koçhan, kampanyanın kısa sürede Türkiye'nin her yerinden güçlü şekilde desteklendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dün gece saatlerine ulaştığımızda ilk olarak Selçuk Bayraktar'ın eğitim SİHA'sına 'Eren' adını vereceğini öğrendik ve bu bizi çok mutlu etti. Bundan sonra kampanyayı daha da hızlandırdık, farklı yerlerden özel destekler istedik. Bunun sonucunda da başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere Trabzon milletvekillerinin hepsi de özel bir katkı sağladı. Ardından THY'nin yetkililerinin açıklamasıyla, yeni uçağın adının şehidimiz Eren Bülbül'ün doğduğu yer, memleketi 'Maçka' olduğunu öğrendik. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Uçağın ilk uçuşunun da şehidimiz Eren Bülbül'ün ailesiyle Trabzon'a yapılacak olmasından ayrıca gurur duyduk. "

Koçhan, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY yetkilileri ve çalışanları ile destek veren herkese Maçka halkı adına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

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Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan THY'nin 'rüya uçağı' Trabzon

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