Enver ALAS / İstanbul, DHA- TÜRK Hava Yolları(THY)'nın filosuna kattığı ve 8 Temmuz'da ilk uçuşunu gerçekleştiren yeni Boeing 787- 9 dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Türkiye'nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi TSI tarafından üretilen 'epianka' modeli koltuklar, konfor ve pratik kullanımı ile öne çıkıyor.

Toplamda 30 adet (5 'i opsiyonlu) B787-9 dreamliner siparişi veren THY, bunlardan teslim aldığı 5 uçak ile operasyonlara başladı. Filoya katılan ve gelmesi planlanan tüm dreamliner tipi uçaklarda TSI tarafından üretilen yerli ve milli 'epianka' model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

2020'DE DÜNYADAKİ EN BÜYÜK EKRANA SAHİP KOLTUKLAR TESLİM EDİLECEK

THY'den yapılan açıklamaya göre, 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip 'epianka' model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing'in THY için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek, teslim edildiği belirtildi. 'Epianka', ekonomi sınıfı koltuklara yeni bir anlayış getirerek lider havayolları için en iyi çözümlerden biri haline getirdiği, koltukların aynı zamanda konfor ve pratiklika açısından öne çıktığı ve uçuş eğlence sistemi için 11,6 inçlik modern ekranlar sunduğu vurgulandı. TSI'ın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomi sınıfında kullanılan dünyadaki en büyük ekrana (13,3) sahip koltukların teslimatını da yapmaya başlayacağı bildirildi.