THY'nin seferlerini durdurduğu uçaklardan ilki İstanbul'a indi (1)

Enver ALAS\/\u0130STANBUL,(DHA)-THY'nin ikinci bir karara kadar u\u00e7u\u015funu durdurdu\u011fu Boeing 737 Max tipi yolcu u\u00e7aklar\u0131ndan ilki Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na indi. U\u00e7a\u011f\u0131n \u0130ngiltere'den d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\n Me\u011fer onlar da ba\u011f\u0131ml\u0131ym\u0131\u015f! \u0130\u015fte erkeklerin en \u00e7ok yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 estetikler\u00c7avu\u015fo\u011flu: Art\u0131k \u0130srail'in pervas\u0131zl\u0131\u011f\u0131na 'dur' demek gerekiyor (2)"Amac\u0131m\u0131z gen\u00e7lerimizi gelece\u011fe daha g\u00fc\u00e7l\u00fc haz\u0131rlamak"
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