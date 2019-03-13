THY'nin seferlerini durdurduğu uçaklardan ilki İstanbul'a indi (1) Aktüel

Enver ALAS\/\u0130STANBUL,(DHA)-THY'nin ikinci bir karara kadar u\u00e7u\u015funu durdurdu\u011fu Boeing 737 Max tipi yolcu u\u00e7aklar\u0131ndan ilki Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na indi. U\u00e7a\u011f\u0131n \u0130ngiltere'den d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.PARTNER 28 kiloya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc, 5 kez \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc! Ama \u015fimdi...G\u00dcNCELLEME - Demet Akba\u011f'\u0131n e\u015fi trafik kazas\u0131nda a\u011f\u0131r yaraland\u0131\u0130mamo\u011flu: \u0130n\u015fallah 1 Nisan'da biz belediye ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilece\u011fiz
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