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THY'nin seferlerini durdurduğu uçaklardan ilki İstanbul'a indi (1) Aktüel

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi.

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