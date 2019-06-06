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THY'nin Sudan seferleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Ülkedeki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a planlanan THY'nin tarifeli seferleri, bugün de yapılamayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki olaylar nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği seferleri, bugün de iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, 4 Haziran'dan bu yana Hartum'a icra edilemeyen tarifeli seferler bugün de yapılamayacak.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Hartum iptal Sudan THY

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