THY’nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı’na iniş yaptı

THY’nin Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’dan İstanbul’a gelmek üzere havalanan TK45 sefer sayılı Airbus A330 tipi tarifeli uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza yaşandı. Bunun üzerine havada bir süre tur atarak yakıt harcayan uçak, iniş ağırlığına ulaşmasının akabinde Johannesburg Havalimanı’na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "TK 45 sefer sayılı Cape Town - İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uçağımızda kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana gelmiştir. Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı’na yönelmesine karar vermiştir. A330 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında Johannesburg Havalimanı’na güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Uçağımızın teknik durumu incelenmektedir" ifadelerine yer verildi. (İHA)

