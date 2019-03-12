Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Türk Havayolları(THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı. Alınan bu kararın ardından bu tip uçaklar seferden çekilirken havada olan bazı uçaklar da Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Etiyopya Havayoları'nın Boeing 737-8 Max tipi uçağının geçen pazar Addis Ababa'da düşmesinin ardından THY de filosunda bulunan aynı tip 12 adet uçağın operasyonlarını durdurma kararı aldı. Bunun üzerine bugün İstanbul'dan Londra, Birmingham ve Nuakşot seferlerini yapmak üzere havalanan 737-Max tipi uçaklar geri çağrıldı.

HAVADAN DÖNDÜLER

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TK-1997 sefer sayılı İstanbul-Londra, TK-1969 sefer sayılı İstanbul-Birmingham ve TK-595 sefer sayılı İstanbul-Nuakşot seferini yapan uçaklar, havadan İstanbul'a geri döndü.

TC-LYA kuyruk tescilli Boeing 737 Max tipi THY uçağı da İstanbul-Çardak seferini yapmak üzere pist başına geldiğinde geri çağırıldı.

THY'NİN ikinci bir karara kadar durdurduğu Boeing 737 Max'lerden Londra seferini yapan uçağı saat 19.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak havalandıktan yaklaşık 3 saat sonra Almanya üzerinden İstanbul'a döndü. Ardından kısa bir süre sonra Birmingham uçağı ile Nuakşot uçakları da Atatürk Havalimanı'na inişlerini gerçekleştirdi. Terminale alınan yolculardan İngiltere'ye uçuşu olanlar otellere alınırken, Nuakşot'a gidecek yolcular ise başka bir uçakla gönderildiler.