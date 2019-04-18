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THY'nin "Yabancı kabin memurları" ilk uçuş için sabırsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği 'yabancı kabin memuru istihdamı projesi' kapsamında Kolombiyalı 31, Mauritiuslu 25, Litvanyalı 3 ve Ukraynalı 1 kabin memurunu işe başlattı.

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği 'yabancı kabin memuru istihdamı projesi' kapsamında Kolombiyalı 31, Mauritiuslu 25, Litvanyalı 3 ve Ukraynalı 1 kabin memurunu işe başlattı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi. İlk uçuş öncesi Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya konuşan, kendi ana dillerinin konuşulduğu hatlarda görev yapacak çiçeği burnunda kabin memurları, THY'de çalışmaktan dolayı oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, "İlk uçuş için sabırsızlanıyoruz" dediler. Dünyada en çok ülkeye sefer yapan havayolu şirketi olan THY, yolcularına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli yabancı dilleri bilen kabin memuru sayısını hızla artırıyor. Daha önce Fas, Kazak ve Kırgız uyrukluları işe başlatan THY, bu kez Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan bir grup kabin memurunu daha işe aldı. THY'nin Florya'daki merkezinde mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi. ANA DİLLERİNİN KONUŞULDUĞU HATLARDA UÇACAKLAR Kabin ekiplerinden Kolombiyalılar, daha çok İspanyolca'nın konuşulduğu Güney Amerika ülkelerine yapılan uçuşlarda görev alacak. Mauritiuslular ise Madagaskar-Mauritius hattının yanı sıra Fransızca'nın konuşulduğu bazı Afrika uçuşlarında yer alırken, Litvanyalılar ve Ukraynalı kabin personeli de ağırlıklı olarak Baltık ülkeleri, Rusya ve Ukrayna hattında çalışacak. UÇAKLARDA GÖREV ALMAK İÇİN HAZIRLAR Uçuş için hazır duruma gelen kabin personeli, eğitim süreçlerini ve İstanbul'daki yeni hayatlarını DHA mikrofonlarına anlattı. THY'nin ilk Latin kökenli kabin memurları arasında yer alan Kolombiyalı Dany Pulido, en büyük hedefinlerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Pulido, "Böyle büyük bir firmada çalıştığım için kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu bir rüya. Her zaman böyle uluslararası bir firmada çalışmak istemiştim ve şimdi bu hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İstanbul inanılmaz büyük bir şehir. Ama benim şehrim de büyük olduğu için kendimi kaybolmuş gibi hissetmiyorum. Burayı çok beğendim. Burada farklı bir kültür ile karşılaştık. 2 aydır İstanbul'dayız. Gerçekten şu ana kadar herşey çok güzel geçiyor. Trafik biraz deli gibi. İnsanlar çok sıcak. Şimdilik zor olan dil ve iletisim ama yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Burada kendimi evimde gibi rahat ve güvenli hissediyorum." dedi. Bir başka Kolombiyalı Ulises Arevalo ise ülkesinde THY'nin iş ilanını gördüğünde bu fırsatı kaçırmak istemediğini ve hemen başvurduğunu söyledi. Arevalo, "THY, dünyanın en fazla destinasyonuna uçan hava yolu. THY'de çalışmak benim kişisel gelişimim için çok büyük bir fırsat. Büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. "THY İLE UÇMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Litvanyalı Jurgita Lunyt ise Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek "THY'de çalışma fırsatını yakaladığım için çok gerçekten çok mutluyum. Türkiye'ye daha önce 3 kez geldim. THY'den önce Litvanya'da 'low cost' (düşük maliyetli) havayolu şirketinde, kabin memuru olarak çalıştım. Ancak THY, gerçekten çok müthiş bir şirket. THY 'de çalışacağım için çok heyecanlıyım ve uçmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. "İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN HAVACILIK MERKEZİ OLDU" Kabin memurluğu tecrübesi olan Ukraynalı Iryna Potash, iş için geldiği İstanbul'da 4 yıldır yaşamını sürdürüyor. Bu süreçte Türkçe konuşmayı da öğrenen Potash, THY'de çalışmanın kendi kariyerine çok şey katacağını aktardı. Potash, "İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte İstanbul, dünyanın havacılık merkezi oldu. THY'nin de buraya taşınması beni çok mutlu ediyor. 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir. Burası ikinci evim gibi. İstanbul'da gerçekten gezecek çok yer var. Karaköy, Sultanahmet ve Kadıköy favori yerlerim arasında" ifadelerini kullandı. "YABANCI UYRUKLU KABİN MEMURU 169 OLDU" Öte yandan THY'de 2013 yılında öncelikle Kazakistan, Kırgızistan ve Pakistan'dan istihdam edilen yabancı kabin memurlarına, 2016'da Fas'tan ve Rusya'dan işe alınanlar katılmıştı. THY'de son ise işe başlatılanlarla yabancı uyruklu kabin memurlarının sayısı 169 oldu. Çalışanların ülkelerine göre kabin memurlarının sayısı şu şekilde: Faslı: 91 Kolombiyalı: 31 Mauritiuslu: 25 Kazak: 10 Kırgız: 5 Litvanyalı: 3 Pakistanlı: 2 Rus: 1 Ukraynalı:1

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