Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA) Türk Hava Yolları (THY)'nda kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, 31 Mayıs 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti. 3 dakikalık kısa filmde kabin memurlarının dünyasını anlatan İçmez, oyunculuğu ve seslendirmeyi de meslektaşlarına yaptırdı.

Tolga İçmez, lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamladıktan sonra, bir süre reklam setlerinde yönetmen asistanı olarak görev yaptı. Daha sonra mesleğinden ayrılan İçmez, THY'de kabin memuru olarak göreve başladı. Beş yıldır THY'de çalışan İçmez, tutkulu olduğu eski mesleğiyle, kabin memurluğunu bir araya getiren anlamlı bir çalışmaya imza attı.

THY'nin 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti. Kabin memurlarının uçuş öncesi yaptıkları hazırlıklarla başlayan ve havalimanından uçuşun tamamlanmasına kadar geçen sürede yaşadıklarını yansıtan filmde altı kabin memuru rol aldı. Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen çekimler toplamda 5 gün sürdü. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Kısa filmin seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleşti.