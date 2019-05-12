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THY'nin Zonguldak seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları(THY),  yurt içindeki 50.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları(THY), yurt içindeki 50. uçuş noktası olan Zonguldak seferlerine bugün başladı.
Zonguldak hat açılışına ilişkin bir yazılı açıklama yapan THY Genel Müdürü, Bilal Ekşi, "Bugün, hava yolunu halkın yolu yapma çalışmalarımız yeni bir meyve daha verdi ve Zonguldak’ı Türk Hava Yolları’nın uçtuğu şehirler arasına ekledik. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok noktaya uçan havayolu olarak dünyanın kapılarını bu güzel şehre açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Zonguldak’tan İstanbul Havalimanı aracılığıyla dünyanın dört bir yanına seyahat edecek Zonguldaklı hemşerilerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Sizleri Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

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