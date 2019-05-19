THY’ye ait yolcu uçağı Tahran’a zorunlu iniş yaptı

Yeni Delhi-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle İran’ın başkenti Tahran’a zorunlu iniş yaptı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (İSNA) aktardığı bilgiye göre, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den İstanbul’a giden THY’ye ait Boeing 777 sayılı yolcu uçağı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran Mehrabad Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı. Havaalanı yetkilileri, Hindistanlı yolcunun hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını açıkladı.

