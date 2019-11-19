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THY'ye "fındıklı baklava" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:39 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türk Hava Yollarının sosyal medya hesabında "Dünya Baklava Günü"nde yapılan paylaşım üzerine Genel Müdür Bilal Ekşi'ye uçakla fındıklı baklava gönderdi - Güler: - "Bilal Beyin damak zevkinin de zekası kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye uçakla fındıklı baklava gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında, "Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor." mesajını paylaştı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ithafen gönderdiği paylaşımda, "Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir." yanıtını verdi.

Güler'in "Fındıklı baklava" önerisine sessiz kalmayan Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, "Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları." ifadesini kullandı.

THY Genel Müdürü Ekşi'nin verdiği cevaba karşılık iki tepsi fındıklı baklava yaptıran Güler, Ordu-Giresun Havalimanı'na gitti.

Burada THY'ye ait uçakta bir tepsi baklavayı personele ikram eden Ekşi, diğerini de Ekşi'ye iletilmek üzere pilota teslim etti.

- "Herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır"

Güler, fındığın hem yerli hem de çok lezzetli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır." ifadesini kullandı.

Havalimanına gelerek Bilal Ekşi'ye fındıklı baklavalarından gönderdiklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Kendisine sosyal medyadan fındıklı baklavayı önerdiğimizde kendisi 'Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları' diyerek bizlere zekice bir cevap göndermişti. Bilal Beyin damak zevkinin de zekası kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz."

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