THY'ye "fındıklı baklava" önerisi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye uçakla fındıklı baklava gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında, "Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor." mesajını paylaştı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ithafen gönderdiği paylaşımda, "Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir." yanıtını verdi.

Güler'in "Fındıklı baklava" önerisine sessiz kalmayan Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, "Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları." ifadesini kullandı.