THY'ye uçak finansmanı alanında 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), uçak finansmanı alanında 2 farklı ödüle layık görüldü.

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY, geçen yılın kasım ayında teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon avro değerindeki yenilikçi ve sofistike finansmanı sayesinde 21 Ocak’ta İrlanda'nın başkenti Dublin’de düzenlenen "Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders" ödül töreninde "Yılın En İyi Finansmanı" ödülünü aldı.

Hava yolunun finansman dalında layık görüldüğü bir diğer ödül ise İngiltere'nin başkenti Londra’da 31 Ocak’ta yapılan "Global Transport Finance" ödül töreninde takdim edilen "Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı" oldu.

THY, geçen yıllarda da çokça ödüllendirilen başarılı finansman performansı ile küresel finans çevrelerinden takdir toplamayı sürdürüyor.

- "THY'nin yükselen küresel itibarına ivme kazandırmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, "Airline Economics" ve "Global Transport Finance"e 2 önemli ödüle kendilerini layık gördükleri için teşekkür etmek istediğini belirterek, şunları kaydetti: