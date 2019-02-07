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THY'ye uçak finansmanı alanında 2 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

THY, "Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders" ödüllerinde "Yılın En İyi Finansmanı", "Global Transport Finance" ödüllerinde de "Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı" ödülü aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), uçak finansmanı alanında 2 farklı ödüle layık görüldü.

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY, geçen yılın kasım ayında teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon avro değerindeki yenilikçi ve sofistike finansmanı sayesinde 21 Ocak’ta İrlanda'nın başkenti Dublin’de düzenlenen "Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders" ödül töreninde "Yılın En İyi Finansmanı" ödülünü aldı.

Hava yolunun finansman dalında layık görüldüğü bir diğer ödül ise İngiltere'nin başkenti Londra’da 31 Ocak’ta yapılan "Global Transport Finance" ödül töreninde takdim edilen "Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı" oldu.

THY, geçen yıllarda da çokça ödüllendirilen başarılı finansman performansı ile küresel finans çevrelerinden takdir toplamayı sürdürüyor.

- "THY'nin yükselen küresel itibarına ivme kazandırmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, "Airline Economics" ve "Global Transport Finance"e 2 önemli ödüle kendilerini layık gördükleri için teşekkür etmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, THY'nin yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz."

Verilen bilgiye göre, finansman yapısı, THY'nin büyük finansörlerinden ve Fransa’nın en büyük bankalarından biri olan Credit Agricole CIB tarafından aranje edilerek vergi avantajlarının kullanılmasıyla birlikte Çin’in en büyük bankalarından birinin iştiraki olan ICBC Financial Leasing Co. Ltd. tarafından sağlanan rekabetçi kredi sayesinde söz konusu uçağın düşük maliyetle finanse edilmesi sağlandı.

İlk kez 2016 yılında girdiği Çin finansman piyasasında istikrarlı bir büyüme ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında finansman gerçekleştiren THY, bu yıl teslim alınacak 750 milyon dolar değerindeki 14 uçağın finansmanını da yine Çin banka ve leasing şirketleri ile gerçekleştirecek.

Bayrak taşıyıcı marka THY, 2008 yılından beri uygulamaya aldığı yenilikçi ve türünün tek örneği olan finansman modelleri ile "Jane's Transport Finance", "Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.

THY, son 10 yılda gerçekleştirdiği 15 milyar dolar tutarındaki finansmanlarında toplamda 23 uluslararası finansman ödülü kazanarak bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.

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